Siria, rapporto Save the Children "La guerra non è un gioco" -11

Roma, 13 mar. - Le scuole nel nord-ovest della Siria e nel Ghouta orientale si aprono e chiudono su base giornaliera a seconda della situazione di sicurezza e anche quando le scuole aprono, le lezioni sono tenute con insegnanti e allievi costantemente al limite, che trascorrono il tempo ascoltando con terrore il suono degli aerei e dei missili sopra la loro testa. Uno degli attacchi più gravi è avvenuto quando i proiettili hanno colpito il parco giochi di una scuola a Jisreen, nel Ghouta orientale, dove si trovavano 400 ragazzi e proprio mentre i bambini terminavano le lezioni di metà mattina. Cinque alunni tra gli otto e gli undici anni sono stati uccisi e almeno altri 26 sono rimasti feriti, tra cui un ragazzo a cui hanno dovuto amputare entrambi i piedi.

I continui attacchi alle scuole in questi 7 anni di guerra hanno gravemente colpito il sistema educativo interrompendo l'apprendimento di un'intera generazione di bambini, come testimonia una valutazione di Save the Children condotta su 1.178 alunni (558 ragazzi, 620 ragazze) di età compresa tra i 5-11 anni nella Siria nord-occidentale.

I risultati hanno mostrato come i livello di conoscenza e di istruzione dei bambini siriani si stia abbassando: più di un terzo degli studenti di età compresa tra 9 e 11 anni ha mostrato capacità di lettura araba inferiori a quelle che ci si aspetterebbe di solito da un bambino di 5 o 6 anni. Il 7% non riusciva nemmeno a riconoscere le lettere di base. Quasi il 50% dei bambini di età compresa tra 9 e 11 anni non è stato in grado di risolvere problemi di matematica che normalmente sarebbero stati insegnati ai bambini di 5-6 anni e alcuni bambini che non erano nemmeno in grado di riconoscere i numeri. (Segue)