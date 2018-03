Siria, rapporto Save the Children "La guerra non è un gioco" -10

Roma, 13 mar. - I pochi medici e operatori sanitari rimasti lottano contro il tempo cercando di eseguire interventi chirurgici senza elettricità o attrezzature di base. Gli antibiotici per i bambini sono raramente disponibili e guanti chirurgici, garze e bende devono essere riutilizzati su più pazienti, e in queste condizioni si muore anche per malattie facilmente prevenibili come il diabete e l'ipertensione.

Salah*, 16 anni, è rimasto ferito in un bombardamento a Douma nel Ghouta orientale durante un tentativo di fuga, in cui sono morti la nonna, la zia e un cugino. Il suo midollo spinale è stato danneggiato e le sue gambe sono ora paralizzate. 'Per operare Salah ci siamo dovuti arrangiare e lo abbiamo anestetizzato con un ago scaduto da tre anni. Qui non ci sono sedativi e non è possibile eseguire un intervento chirurgico su un bambino senza anestesia. Quando ha subito l'intervento ha avuto bisogno di una sutura medica, ma sono sette anni che a Ghouta non entrano questo tipo di forniture mediche e quindi dobbiamo riutilizzarle più volte, disinfettandole e passandole da un paziente all'altro. Sono passati due anni da quando un rifornimento di siero è entrato nel Ghouta orientale', racconta un operatore sanitario.

Circa il 43% delle scuole in Siria non funziona più. Nel Ghouta orientale, in particolare, più di 60 scuole sono state colpite dai bombardamenti nei primi due mesi del 2018, almeno 18 sono state completamente rase al suolo e più di 57.000 alunni hanno dovuto interrompere o abbandonare la scuola. (Segue)