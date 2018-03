Siria, rapporto Save the Children "La guerra non è un gioco" -8

Roma, 13 mar. - Nel Ghouta orientale i tassi di malnutrizione infantile ora sono i più alti mai registrati durante il conflitto in Siria, quasi sei volte più alti di un anno fa. Almeno un bambino su quattro è malnutrito e più di un terzo dei bambini ha una crescita rachitica. Prima che le lezioni fossero sospese a causa dell'insicurezza, gli insegnanti hanno riferito a Save the Children di episodi quotidiani di bambini svenuti dalla fame nel bel mezzo delle lezioni.

L'area del Ghouta orientale è a meno di cinque miglia dal centro di Damasco, dove vi sono magazzini pieni di cibo. Eppure l'assedio significa che il cibo è così scarso che il pane costa il 1600% in più, un pacco di farina da un chilo o un sacco di sale è 20 volte più costoso, prezzi inaccessibili per la gran parte delle famiglie.

Molti bambini mangiano solo un pasto al giorno, spesso una dieta a base di riso e lenticchie fornita da organizzazioni umanitarie locali, ma sono tanti i bambini che non hanno neppure quello e le cui famiglie sono costrette a far mangiare i propri figli a turno, un giorno uno e un giorno l'altro. 'Vediamo la felicità e la gioia sui volti dei bambini quando ricevono solo un biscotto. Anche se la situazione di crisi alimentare nei bambini è al culmine nel Ghouta orientale assediata, sono stati segnalati anche tassi di denutrizione tra i bambini in fuga dai combattimenti di Idlib. Nel gennaio 2018, più di un terzo dei bambini sfollati mostrava infatti segni di anemia e il 6,5% delle donne sfollate o in allattamento era malnutrito. (Segue)