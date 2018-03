Siria, rapporto Save the Children "La guerra non è un gioco" -7

Roma, 13 mar. - Sfollamenti di massa si stanno verificando anche in altre aree del paese dove si è intensificata l'azione militare: circa 30.000 persone sono fuggite delle loro case ad Afrin, da gennaio 2018, e molte altre sono ancora sfollate e vivono in condizioni precarie dopo la fuga dalle offensive dello scorso anno intorno a Raqqa e Deir-ez-zour.

Due anni fa il Segretario generale delle Nazioni Unite aveva affermato che l'uso della fame come arma nel conflitto in Siria equivaleva a un crimine di guerra, eppure dopo due anni questa tattica si è persino intensificata. Le parti in conflitto hanno ripetutamente negato aiuti di fondamentale importanza come cibo e medicine ai bambini e alle loro famiglie.

Più di due milioni di persone che vivono in aree assediate o difficilmente raggiungibili non hanno ricevuto alcun convoglio di aiuti umanitari nel 2017 e solo il 27,3% delle richieste di convogli sono state approvate per intero dal governo siriano. Almeno 125 richieste sono state respinte. E anche nelle aree che hanno ricevuto assistenza, molte hanno ricevuto un solo convoglio di aiuti essenziali nel corso dell'intero anno.

