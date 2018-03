Siria, rapporto Save the Children "La guerra non è un gioco" -6

Roma, 13 mar. - Ad oggi in tutta la Siria ci sono 6 milioni di sfollati interni. In tutta la Siria, nell'ultimo trimestre del 2017 più di un milione di persone sono fuggite dalle loro case, con un aumento del 60% dall'annuncio delle creazione delle zone di de-escalation. Una forte crescita dei combattimenti nella zona di Idlib, nel nord-ovest della Siria, ha costretto oltre 385.000 persone a lasciare le proprie case da metà dicembre 2017: si tratta di uno dei più grandi movimenti di persone negli ultimi anni, con oltre 3.500 bambini sfollati ogni giorno in questa regione.

Le famiglie si sono rifugiate ovunque possono - quelle che possono permetterselo affittano case a prezzi altissimi, mentre le altre cercano rifugio in edifici danneggiati dalle bombe o sono bloccate nei campi senza servizi di base, dove vivono fino a 11 persone affollate in un'unica tenda. Le violente tempeste invernali hanno distrutto molte delle tende e trasformato i campi in pantani di fango. Il personale medico e gli operatori umanitari testimoniano di molti casi di bambini affetti da polmonite per aver dovuto dormire all'aperto, sul ciglio della strada, mentre fuggivano.

'Quando cominciano i bombardamenti, le persone prendono i loro bambini e scappano verso le campagne, passando tra gli alberi o nascondendosi nelle caverne per non essere prese di mira dagli aerei che di solito colpiscono la stessa zona quattro o cinque volte a distanza di pochi minuti l'una dall'altra,' spiega un padre di Idlib. (Segue)