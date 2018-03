Siria, rapporto Save the Children "La guerra non è un gioco" -3

Roma, 13 mar. - 'La risoluzione è stata platealmente ignorata e violata in poche ore: all'unico convoglio umanitario che è potuto accedere all'area sono state sottratte la maggior parte delle forniture mediche prima che potessero essere consegnate e a causa della violenza nelle aree circostanti, il convoglio è dovuto ripartire prima che potessero essere scaricati nove camion pieni di generi alimentari. Non un solo bambino malato è stato evacuato come previsto dalla risoluzione', spiega Filippo Ungaro, Direttore della Comunicazione e delle Campagne di Save the Children.

'Tutte le parti in conflitto continuano a mostrare un quotidiano disprezzo per la vita dei civili e per il diritto internazionale: le bombe continuano a piovere impunemente colpendo case, ospedali, scuole, mercati affollati e persino i campi in cui le persone e soprattutto i bambini hanno cercato rifugio. Le Nazioni Unite hanno confermato l'utilizzo di sostanze chimiche utilizzate come armi in aree popolate. Dopo 2.557 giorni di guerra, questa è ancora la situazione in cui i bambini siriani sono costretti a vivere'.

In occasione del settimo anniversario della guerra in Siria, Save the Children vuole ancora una volta alzare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle terribili condizioni di vita dei bambini intrappolati nel conflitto, attraverso una provocatoria app dal titolo 'La guerra non è un gioco' (scaricabile al link www.savethechildren.it/la-guerra-non-e-un-gioco), con cui le persone vengono invitate a chiedersi cosa farebbero se la loro città e la loro casa venissero bombardate e come proteggerebbero i propri figli. (Segue)