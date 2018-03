Siria, rapporto Save the Children "La guerra non è un gioco" -2

Roma, 13 mar. - Questa la denuncia contenuta nel nuovo rapporto 'Voci dalle aree del pericolo' di Save the Children, l'Organizzazione internazionale che dal 1919 lotta per salvare la vita dei bambini e garantire loro un futuro, in occasione del settimo anniversario della guerra in Siria.

L'Organizzazione ha voluto denunciare, grazie alle testimonianze raccolte nel lavoro sul campo, quanto sta accadendo realmente nelle cosiddette 'de-escalation zone' , in cui non avrebbero dovuto esserci bombardamenti e dove gli aiuti umanitari avrebbero potuto accedere liberamente. Tra queste anche le aree di Idlib e del Ghouta orientale, dove invece negli ultimi mesi si sono moltiplicate violenze e morte.

Il 24 febbraio scorso, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato all'unanimità la Risoluzione 2401 con la quale si chiedeva la fine immediata delle ostilità nell'area del Ghouta est per un periodo di trenta giorni, con l'evacuazione medica dei malati e feriti e l'ingresso dei convogli umanitari.

