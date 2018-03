Siria, rapporto Save the Children "La guerra non è un gioco"

Roma, 13 mar. - Nelle 'de-escalation zone' della Siria, ogni giorno almeno 37 civili sono rimasti uccisi da armi esplosive, a partire dalla seconda metà del 2017. Dall'inizio del 2018 alla metà di febbraio, solo nell'area est di Ghouta, sono state uccise più di 600 persone e oltre 2000 sono state ferite. Nella stessa zona, più di 60 scuole sono state distrutte o danneggiate dai bombardamenti.

Ogni due giorni un'ambulanza è stata attaccata e ogni tre giorni un operatore sanitario è rimasto ferito o ucciso. Soltanto a febbraio, 24 strutture sanitarie sono state colpite dai bombardamenti che continuano a imperversare nell'area est di Ghouta, provocando l'interruzione dei servizi per migliaia di persone che avevano bisogno di assistenza medica, tra cui molte donne in gravidanza e casi di grave necessità di interventi chirurgici.

Più di due milioni di persone, di cui la metà sono bambini, continuano a vivere in aree difficilmente raggiungibili o assediate, senza la possibilità di ricevere aiuti umanitari, in cui viene sistematicamente impedito l'accesso ai convogli che portano cibo e medicine. Continua a crescere il numero di bambini malnutriti, mentre i pochi medici rimasti sono costretti ad operare in condizioni difficilissime, riutilizzando bendaggi su più pazienti, perché non è rimasto più nulla.

