Milano, 12 mar. - L'esito della gara gas di Torino "dovrebbe uscire nelle prossime settimane o al massimo in qualche mese", ha spiegato Gallo. Confermato il target sull'M&A, 200mila punti di riconsegna nel biennio 2017-2018: "sono fiducioso che centreremo l'obiettivo grazie ad altri negoziati in corso in questi mesi", dopo le operazioni annunciate lo scorso anno.