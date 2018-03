Tempo di rilancio per molti middle manager con Industria 4.0. -2

Roma, 12 mar. - Secondo un paradigma integrato la "catena del valore" dei principali ruoli middle richiesti e che contribuiscono a una Manifattura 4.0 comprende non solo, quindi, IOT Developer e System Architect Manager che lavorano con Automation Manager, Programmatori Tecnici PLC e Project Manager MES, ma anche Digital Supply Chain Manager, Digital Product Marketing Manager, E- Commerce Manager, Data Analysis Manager per una migliore progettazione, produzione e distribuzione di prodotto che si avvantaggi anche della capacità di gestione di magazzini ad altissima rotazione, dell'omnicanalità di vendita, dell'analisi e studio di grandi moli di dati per un marketing sempre più mirato e predittivo.

Per le figure più ricercate tra Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Agide e Friuli Venezia Giulia Wyser segnala anche la RAL (Retribuzione Annua Lorda) media offerta in base a dimensioni e complessità aziendali:

IOT Developer 35.000 - 40.000 euro Programmatore Tecnico PLC 45.000 - 55.000 euro Project Manager MES (Manufacturing Execution System) 50.000 - 55.000 euro Programmatore Tecnico PLC Senior 50.000 - 60.000 euro Automation Manager 55.000 - 65.000 euro System Architect Manager 60.000 - 65.000 euro Digital Product Marketing Manager 60.000 - 70.000 euro Innovation Manager 65.000- 80.000 euro Digital Supply Chain Manager 70.000 - 80.000 euro E-Commerce Manager 70.000 - 90.000 euro Data Analysis Manager 80.000 - 100.000 euro

I requisiti fondamentali per i diversi ruoli legati all'Ingegneria di Stabilimento sono la laurea Ingegneria, con specializzazione in elettronica, informatica, chimica, esperienza di almeno 5 anni in contesti manifatturieri fortemente automatizzati e il possesso di ottime doti di Project Management (con preferibile certificazione PMI), comunicazione, spinta all'innovazione e al cambiamento continuo. Per quanto riguarda invece i ruoli di R&D e Progettazione è gradita la laurea Ingegneria elettronica o informatica e un'esperienza di almeno 4/5 anni in contesti evoluti legati allo sviluppo di macchine o dispositivi tecnologicamente all'avanguardia.