Italgas: utile 2017 a 296,4 mln (+34%), cedola sale a 20,8... -2

Milano, 12 mar. - Gli investimenti organici del 2017 sono stati pari 521,9 milioni (+38,1%) e confermano il piano di Italgas che prevede di mettere al servizio del Paese investimenti per oltre 3 miliardi entro il 2023 sull'attuale perimetro di gestione. Una quota rilevante degli investimenti 2017 ha riguardato l`installazione degli smart meters in sostituzione dei misuratori tradizionali: ne sono stati installati 1,66 milioni portando il totale dei nuovi misuratori installati a circa 2,8 milioni, pari al 35% dell'intero parco contatori, in linea con l'obiettivo di completare il piano all'inizio del 2020.

Nel 2017 il flusso di cassa netto da attività operativa è pari a 549,4 milioni, con un Free Cash Flow prima delle attività di M&A di 109,2 milioni e una posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2017 pari a 3,7 miliardi.