Compagnia Sp avvia bando per social housing da 3 mln di euro

Torino, 12 mar. - Tre milioni di euro per il nuovo bando sul social housing. A stanziarli è la Compagnia di San Paolo di Torino con "Social& Smart Housing - Bando 2018".

Obiettivo dichiarato del bando, rivolto a enti del terzo settore o a gruppi informali di cittadini, è migliorare e incrementare le opportunità abitative di persone in situazione di vulnerabilità e sostenere pratiche e servizi innovativi relativi all'abitare sociale nelle regioni di Piemonte e Liguria.

Potranno essere presentate iniziative finalizzate alla realizzazione e diffusione di offerta abitativa, alla realizzazione di servizi e attività di formazione all'abitare, ma anche di ricerca di abitazione e mediazione tra domanda e offerta, fino a progetti di realizzazione e diffusione di esperienze di organizzazione e sviluppo di comunità solidali.

Il bando è strutturato in due fasi. La prima prevede la raccolta di idee progettuali con scadenza fissata il 30 aprile 2018 e comunicazione degli esiti da parte del Programma Housing entro il 31 maggio 2018. In questa fase saranno valutati positivamente i seguenti elementi: coerenza con le finalità del bando, innovatività e originalità, rilevanza per il territorio. In caso di selezione, per partecipare alla seconda fase, i gruppi informali di cittadini dovranno costituirsi nuovo soggetto giuridico a propria scelta purché idoneo a realizzare le attività previste dal progetto.

La seconda fase è dedicata alla formalizzazione delle richieste di contributo per i soggetti selezionati nella prima, con scadenza il 5 agosto 2018. Le iniziative pervenute saranno valutate secondo i seguenti criteri: grado di innovazione dell'iniziativa proposta, qualità del progetto sociale, qualità degli spazi abitativi (se presenti), creazione di sinergie con altri enti e soggetti nell'ideazione/attuazione delle attività, coerente allocazione delle risorse economiche rispetto a servizi e attività previsti nel progetto sociale, prospettive di sostenibilità della gestione nel medio periodo, percentuale di co-finanziamento (oltre il minimo richiesto).

Al termine della procedura, prevista entro dicembre 2018, sui siti della Compagnia di San Paolo (www.compagniadisanpaolo.it) e del Programma Housing (www.programmahousing.org) verrà reso pubblico l'elenco delle iniziative selezionate e vincitrici del Bando.