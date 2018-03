Cattolica in luce in Borsa. Minali: Buffet potrà entrare in cda

Milano, 12 mar. - Cattolica Assicurazioni in evidenza a Piazza Affari, con un rialzo del 3,8% a 9,595 euro. Nel corso di un'intervista ad Affari&Finanza, l'Ad Alberto Minali ha spiegato che con il cambio di governance Warren Buffet potrebbe avere la possibilità di far parte del board, se vorrà. "Ma non è in discussione l'assetto cooperativo", ha spiegato. "Vogliamo adeguare la governance ai migliori standard internazionali. Introdurremo la possibilità per gli investitori istituzionali, oltre una certa soglia, di avere una rappresentanza in cda". Il manager si è anche detto disponibile in futuro a fungere da consolidatore del settore assicurativo italiano.