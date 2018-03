Usa: Texas, 3 esplosioni in 10 giorni, per la polizia c'è legame

New York, 12 mar. - Tra le tre esplosioni avvenute in Texas negli ultimi dieci giorni, secondo la polizia di Austin, in Texas, c'è un collegamento. Per questo motivo le forze dell'ordine locali hanno diffuso un avvertimento alla popolazione: se non vi aspettate di riceverlo e in ogni caso non lo riconoscete, non aprite nessun pacco.

Il capo della polizia di Austin, Brian Manley, ha detto alla stampa che "in base alle prove che abbiamo" è legittimo "credere che questi incidenti siano collegati". Nelle esplosioni di oggi una donna di 75 anni e un ragazzo di 17 sono rimasti feriti, mentre nell'incidente avvenuto il 2 marzo scorso, è morto un uomo di 39 anni. Al caso stanno lavorando le forze di polizia locale, l'Fbi e il Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, agenzia governativa che regola, tra le altre cose, il possesso di armi da fuoco.