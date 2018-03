Ue, Europarlamento stronca promozione Selmayr: Juncker rischia -2

Bruxelles, 12 mar. - "Il Selmayrgate distrugge ogni credibilità dell'Ue come paladina dell'integrità e della trasparenza nella pubblica amministrazione: in un momento in cui la fiducia degli elettori è scarsa, questo è devastante" ha dichiarato la deputata liberale olandese Sophie in't Veld, che ha invitato la Commissione a scegliere "tra la carriera di Selmayr e la credibilità dell'Unione Europea".

Il Commssario europeo al bilancio, Guenther Oettinger, ha insistito di fronte ai deputati che la nomina è stata conforme alle regole e Selmayr era uno dei due soli candidati alla carica; il leader liberale belga Guy Vehofstadt ha avvertito che se "la Commissione Juncker non starà attenta farà la fine di quella Santer", dimessasi in blocco per un caso di corruzione.