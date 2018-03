Giorgetti (Lega): su presidenze Camere decide Salvini

Roma, 12 mar. - "Sulle candidature alle presidenza di Camera e Senato per quanto riguarda la Lega decide Salvini. Io non sono candidato a nulla, siete voi giornalisti che lo scrivete. Anzi, mi candido per allenare la squadra del Southampton, che ne ha veramente bisogno, va malissimo". Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, vicesegretario della Lega al termine della sua partecipazione a Night Tabloid su Rai 2 riferendosi alle voci che lo indicherebbero candidato del Carroccio alla presidenza di Montecitorio.