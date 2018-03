Roma, 12 mar. - "È chiaro che in politica prevale la mediazione, noi non siamo talebani. Ma M5S non è chiaro, per esempio sull'immigrazione. E questo è un fatto dirimente per noi". Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, vicesegretario della Lega, intervenendo a Night Tabloid su Rai 2.

Il governo, ha aggiunto, "non può nascere per durare 1-2 anni. Il centrodestra - ha rilevato Giorgetti - ha vinto, se non riusciamo a coagulare una maggioranza si torna a votare".