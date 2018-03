Roma, 12 mar. - "Non c'è maretta tra Lega e Forza Italia". Lo ha assicurato il vicesegretario del Carroccio Giancarlo Giorgetti, intervenendo a Night Tabloid su Rai 2.

"Siamo consapevoli del fatto che il risultato - ha aggiunto - ha premiato la coalizione e che non abbiamo i numeri a sufficienza per governare. Comunque - ha detto Giorgetti - presenteremo le nostre proposte, le nostre idee e poi vedremo". Se "non riusciamo si tornerà a votare".