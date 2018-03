Da direzione Pd ok a odg: saremo opposizione, minoranza Parlamento

Roma, 12 mar. - La Direzione del Partito democratico ha approvato l`ordine del giorno finale, con 7 astenuti e voto favorevole di tutto il resto della platea, prendendo atto delle dimissioni del segretario e ringraziandolo per il lavoro e l`impegno appassionato di questi anni alla guida del partito nella sfida politica e di governo, intrapresa sempre con grande determinazione.

La Direzione - si legge in una nota dell'ufficio stampa - assume, come avvio del confronto, la relazione del vicesegretario, che svolgerà le funzioni di segretario fino all`Assemblea nazionale convocata, come da statuto, dal presidente, e condivide le proposte avanzate sulla gestione collegiale dei prossimi passaggi politici.

Riconosce l`esito negativo del voto, garantisce il pieno rispetto delle decisioni e delle scelte espresse dai cittadini e il proprio apporto al Presidente della Repubblica. Il Pd si impegnerà dall`opposizione, come forza di minoranza parlamentare, riconoscendo che ora spetta alle forze che hanno ricevuto maggior consenso l`onere e l`onore di governare il Paese.

Infine, chiama a un impegno straordinario le federazioni regionali, provinciali e i circoli per promuovere a ogni livello il più ampio confronto di analisi e proposta per individuare insieme il percorso da seguire per il rilancio del Partito Democratico nella società italiana.