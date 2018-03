Usa: Casa Bianca conferma viaggio Trump in Perù e Colombia

New York, 12 mar. - La Casa Bianca ha confermato il primo viaggio ufficiale del presidente Usa Donald Trump in America Latina. Nel consueto briefing con la stampa, il portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders ha detto che il presidente parteciperà al Vertice delle Americhe (Soa), una serie incontri a cui prederanno parte i leader dei paesi del continente americano, eccetto Cuba, che si terrà a Lima, in Perù, il 14 e 15 aprile prossimi. La Casa Bianca ha inoltre annunciato la visita ufficiale del principe ereditario dell'Arabia Saudita, Muhammad Bin Salman, che sarà accolto a Washington il 20 marzo.