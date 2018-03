New York, 12 mar. - "Non può approvare nuove leggi sul controllo delle armi con un colpo di inchiostro. Devi avere qualche membro del Congresso che faccia questa cosa". Lo ha detto il portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, nel corso di una conferenza stampa in riferimento al totale silenzio del presidente americano su possibili nuove iniziative per ridurre la violenza delle armi negli Stati Uniti. Trump aveva promesso azioni dopo l'ultima strage in una scuola della Florida.