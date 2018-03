Usa:Trump riceve gli Houston Astros, assenti due star portoricane

New York, 12 mar. - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha accolto alla Casa Bianca gli Houston Astros, i campioni della Mlb, il campionato di baseball. Due star della squadra, i portoricani Carlos Correa e Carlos Beltran, erano assenti: il primo non ha fornito spiegazioni alla stampa, mentre il secondo - che si è ritirato dopo la vittoria - ha detto che la sua assenza non ha nulla a che vedere con Trump, anche se non ha nascosto il suo disappunto per "la risposta del governo all'emergenza a Porto Rico, colpito da un uragano". A sei mesi dal passaggio dell'uragano, oltre il 10% della popolazione è ancora senza elettricità.

È tradizione che il presidente degli Stati Uniti accolga alla Casa Bianca le squadre vincitrici dei maggiori campionati, ma sono numerosi gli sportivi che hanno preferito evitare l'incontro, da quando c'è Trump; lo scorso mese, i campioni della Nba, i Golden State Warriors, sono stati a Washington, ma non hanno incontrato Trump, che a settembre aveva ritirato l'invito alla Casa Bianca, dopo le critiche ricevute da diversi giocatori, a partire dalla superstar Stephen Curry. Prima che Trump revocasse l'invito, i giocatori erano già pronti a votare contro la visita alla Casa Bianca, secondo le fonti della Espn.