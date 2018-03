Pd, Sereni: sconfitta grave, non partiamo dai nomi ma dai temi

Roma, 12 mar. - "La portata della sconfitta è straordinariamente grave. Ma il risultato è reversibile, lo dimostra il voto sul Lazio". Lo ha detto la vicepresidente della Camera Marina Sereni, a margine della direzione Pd.

"Non ci saranno facili rivincite. Ci siamo illusi - ha osservato - che bastasse la leadership. Serve una discussione fondativa sulla sinistra riformista di questo paese. Non possiamo partire dai nomi, abbiamo bisogno di ripartire dai temi sociali. Un errore teorizzare che si potesse fare a meno del partito del territorio".

Sereni è convinta che non bisogna "dire agli altri come fare il governo, questo lasciamolo fare a Steve Bannon. A noi preme che l'Italia abbia un ruolo positivo in Europa".