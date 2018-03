Germania, morto Oskar Groening, "contabile di Auschwitz" -2

Berlino, 12 mar. - L'ex Ss, noto come il "contabile di Auschwitz", era stato condannato nel 2015 a quattro anni di carcere come fiancheggiatore nell'omicidio di 300mila persone, ma aveva presentato appello chiedendo la sospensione della pena.

"Basandosi sull'opinione degli esperti, la corte superiore regionale ritiene che il condannato sia in grado di scontare la pena nonostante la sua età avanzata", si leggeva nella sentenza del tribunale, secondo cui "misure precauzionali adeguate" potrebbero essere adottate per qualsiasi bisogno specifico legato all'età.

La decisione era stata confermata nello scorso dicembre in via definitiva dalla Corte Costituzionale, ma Groening si trovava ancora ai domiciliari. L'ex militare delle Ss aveva il compito di sequestrare e contabilizzare il denaro sottratto agli internati poi uccisi o utilizzati come manodopera schiava, e di spedirlo ai suoi superiori a Berlino.