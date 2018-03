Venezuela, Amnesty: crisi incontrollata del diritto alla salute -4

Roma, 12 mar. - Tra i venezuelani fuggiti in Colombia, vi sono centinaia di donne incinte alla ricerca delle specifiche cure mediche che attualmente in Venezuela sono assai scarse. Dal 2015 al 2016, gli ultimi due anni su cui sono stati diffusi dati ufficiali, la mortalità materna è cresciuta di oltre il 65 per certo, quella infantile di oltre il 30 per cento.

"Il governo venezuelano non può continuare a ignorare questa situazione disperata. Se lo farà, condannerà la regione a subire una delle peggiori crisi dei rifugiati mai viste", ha concluso Guevara-Rosas.