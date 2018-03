Venezuela, Amnesty: crisi incontrollata del diritto alla salute -2

Roma, 12 mar. - "Restare a guardare non fa parte delle opzioni. La comunità internazionale e lo stato venezuelano devono iniziare immediatamente a collaborare per mitigare questa crisi esplosiva", ha aggiunto Guevara-Rosas.

Secondo le organizzazioni locali per i diritti umani, in Venezuela c'è carenza dall'80 al 90 per cento delle forniture di medicinali, la metà degli ospedali non è operativa e c'è stato un calo del 50 per cento del numero del personale medico nei presidi sanitari pubblici, che forniscono il 90 per cento delle prestazioni sanitarie.

Il governo del Venezuela nega l'esistenza di una crisi alimentare e sanitaria e rifiuta le offerte di aiuti e cooperazione della comunità internazionale. Amnesty International chiede allo stato venezuelano di lavorare insieme alla comunità internazionale per assicurare che siano disponibili risorse finanziarie e tecniche per garantire a tutti l'accesso tempestivo a cure mediche necessarie e di qualità.(Segue)