Venezuela, Amnesty: crisi incontrollata del diritto alla salute

Roma, 12 mar. - Le gravi violazioni del diritto alla salute e le difficoltà di avere accesso al cibo e ad altre forniture essenziali stanno mettendo a rischio la vita di migliaia di venezuelani e alimentando una crisi migratoria di dimensione regionale. Lo ha dichiarato oggi Amnesty International, lanciando la sua piattaforma digitale "Uscita d'emergenza".

"Le persone fuggono da una situazione agonizzante che ha trasformato patologie trattabili in questioni di vita o di morte. I servizi sanitari di base sono al collasso e trovare farmaci essenziali è una lotta costante: a migliaia di persone non resta che cercare cure mediche all'estero", ha dichiarato Erika Guevara-Rosas, direttrice di Amnesty International per le Americhe.(Segue)