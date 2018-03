Trudeau: esenzione dai dazi Usa non un favore, non legato a Nafta

New York, 12 mar. - L'esenzione dai dazi doganali statunitensi su acciaio e alluminio, prevista per il Canada, non ha nulla a che vedere con i negoziati per la riforma del Nafta, l'accordo di libero scambio nordamericano. Lo ha detto il primo ministro canadese, Justin Trudeau, parlando alla Cnbc, a cui ha sottolineato che l'esenzione non è un favore al Canada.

"Non collego i dazi alle negoziazioni sul Nafta" e l'esenzione "non è un meraviglioso favore", perché l'imposizione di dazi sui prodotti canadesi danneggerebbe gli Stati Uniti quasi quanto il Canada, ha detto il primo ministro di Ottawa. "Milioni di posti di lavoro da entrambi i lati del confine dipendono dal nostro commercio".

"Siamo felici di continuare a fare progressi sul Nafta. Un accordo positivo per il Canada - ha detto - è un accordo nell'interesse anche degli Stati Uniti". Trump ha appena approvato i dazi sulle importazioni di acciaio (25%) e alluminio (10%), ma ha escluso il Canada e il Messico, Paesi con cui Washington sta rinegoziando l'accordo sul libero scambio. Trump aveva parlato di esenzioni per Messico e Canada in cambio di un Nafta "più giusto".