Anzaldi (Pd): Di Maio incolpa legge elettorale? Ennesima bufala

Roma, 12 mar. - "Di Maio dà la colpa alla legge elettorale? Inizia lo scaricabarile del leader M5s, sempre più uguale al Bersani 2013, ma si tratta della solita bufala targata cinquestelle, l'ennesima operazione di mistificazione smentita dall'Istituto Cattaneo. La Rai e gli operatori dell'informazione non si facciano raggirare". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Come ha spiegato nel dettaglio l'Istituto Cattaneo - prosegue Anzaldi - anche con le altre leggi elettorali M5s non avrebbe avuto la maggioranza assoluta. Né con il Consultellum, né con il Legalicum (tanto sostenuto da M5s) e neanche col famigerato Porcellum. Di Maio non avrebbe avuto la maggioranza neanche con la legge elettorale che proponevano loro, il proporzionale puro e preferenze. Il Rosatellum quindi, non c'entra nulla, e peraltro ha dato ai cinquestelle un premio di maggioranza del 4%: con il 32% dei voti hanno, infatti, il 36% dei seggi a Camera e Senato. La verità è che a una settimana dalle elezioni non sono ancora in grado di mettere in campo alcuna proposta credibile di governo, solo scuse".