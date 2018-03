Caltagirone editore: perdita di 30 mln nel 2017, no dividendo

Roma, 12 mar. - Caltagirone editore ha chiuso il 2017 con ricavi per 144,8 milioni di euro (152,3 milioni di euro nel 2016) e un Margine operativo lordo negativo per 122 mila euro (negativo per 1,9 milioni di euro nel 2016). Per effetto di oneri non strutturali sul personale al netto dei quali il margine risulterebbe positivo per 3,4 milioni di euro (2,6 milioni di euro nel 2016).

La perdita netta è stata di 29,6 milioni di euro dopo la svalutazione di immobilizzazioni immateriali a vita indefinita per 35,1 milioni di euro (rosso di 62,4 milioni di euro nel 2016 dopo la svalutazione di attività immateriali per 45,4 milioni di euro).

La Posizione finanziaria netta, pari a 128,5 milioni di euro, si è ridotta di 5,9 milioni di euro rispetto al dato al 31 dicembre 2016 (134,4 milioni di euro) principalmente per effetto del fabbisogno finanziario legato agli investimenti in immobilizzazioni tecniche e ai piani di ristrutturazione aziendale al netto dell`incasso dei dividendi su azioni quotate.

Il Cda ha deliberato non proporre all'assemblea la distribuzione di un dividendo