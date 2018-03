Europarlamento chiede condizioni per nuova sede Ema ad Amsterdam

Bruxelles, 12 mar. - Con 50 voti contro cinque e due astensioni, la commissione Ambiente del Parlamento europeo ha approvato, a Strasburgo, una risoluzione di compromesso sul previsto trasferimento da Londra ad Amsterdam della sede dell'Ema, l'Agenzia europea del Farmaco, dopo la Brexitm che chiede di garantire la continuità operativa dell'Agenzia e il completamento in tempo utile dei lavori di costruzione degli edifici che la ospiteranno.

Gli europarlamentari, in particolare, chiedono alla Commissione europea di preparare una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori del nuovo edificio che costituirà la sede permanente dell'Agenzia, che ne garantisca il completamento entro il 15 novembre 2019. Inoltre, per evitare sospensioni delle attività, la sede temporanea dovrà essere pronta il 1° gennaio 2019, e anche in questo caso la Commissione dovrà presentare una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori.

Gli eurodeputati della commissione Ambiente, inoltre, hanno fortemente criticato il metodo di scelta della sede, che priva il Parlamento delle sue prerogative legislative, e chiesto che non sia mai più utilizzato, ma anzi che in futuro il Parlamento europeo sia pienamente coinvolto nel suo ruolo di co-legislatore.