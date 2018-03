Pd, Richetti: diciamo no grazie a proposta governo Di Maio

Roma, 12 mar. - "I 5 Stelle stanno dicendo chiaramente cosa vogliono fare: un governo Di Maio, i ministri mandati per mail a Mattarella e una serie di provvedimenti che non stanno nè in cielo nè in terra. Le persone serie non cambiano idea pur di andare a governare. Alla proposta Di Maio diciamo quindi 'no, grazie'. Così evitiamo anche di dover far ripetere a Di Maio per 5 anni 'governo non eletto dal popolo'". Lo ha detto Matteo Richetti (Pd), ospite di Lilli Gruber a 'Otto e mezzo' su La7.

"La posizione del PD non è 'con questi non parliamo e non ci sediamo neanche al tavolo' - ha aggiunto -, noi non riserveremo lo stesso atteggiamento, di insulto e dileggio, che in questi anni ci ha riservato il Movimento 5 Stelle. Semplicemente, volevamo fare cose per l`Italia diametralmente opposte, gli italiani ci hanno detto 'no, grazie'. La responsabilità sollecitata dal Presidente Mattarella non significa dire a tutti 'andate a governare' ma è anche un invito ad un`opposizione seria".