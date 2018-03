Pd, Morassut: no ad assemblea-conta, sì congresso per tesi

Roma, 12 mar. - "Se adesso convochiamo una stanca Assemblea nazionale per fare una conta tra correnti stantìe collegate a persone, siamo morti e ci dissolveremo prima ancora di arrivare ai gazebo non so quando. Serve in primo luogo un confronto politico: per tesi". Così il deputato del Partito Democratico, Roberto Morassut, intervenendo alla direzione nazionale in corso al Nazareno.

"Serve un percorso costituente di un soggetto che assomigli più ad un movimento (se la parola suscita allergie usiamone altre, ma la sostanza non cambia) - continua Morassut - che ad un partito tradizionale e nel quale su documenti aperti si vada al confronto, città per città, provincia per provincia con le realtà civiche e associative dove operano milioni di cittadini che sono democratici per idee e valori ma che, ad oggi non entrerebbero mai in questo partito, fatto così, e che invece dobbiamo portare dentro".