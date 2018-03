Ag.Entrate: sismabonus anche se società dà immobile in locazione

Roma, 12 mar. - I soggetti Ires possono usufruire dell`agevolazione per interventi di miglioramento sismico di edifici di proprietà (il cosiddetto "Sismabonus") anche quando gli immobili messi in sicurezza vengono destinati alla locazione. Lo chiarisce l'Agenzia delle entrate in una risoluzione, specificando che la detrazione spetta anche se gli immobili oggetto della ristrutturazione non sono utilizzati direttamente a fini produttivi da parte delle società, ma vengono dati in affitto.

Con la risoluzione di oggi, l`Agenzia specifica che, essendo il Sismabonus finalizzato a favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l`integrità delle persone, l`agevolazione sussiste anche quando i soggetti passivi Ires che possiedono o detengono l`immobile in base a un titolo idoneo non utilizzano l`edificio direttamente ai fini produttivi, ma lo destinano alla locazione.

La detrazione del 50% per lavori antisismici va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno). La detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta se la realizzazione degli interventi determina il passaggio a una classe di rischio inferiore e aumenta all`80% se dall`intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.