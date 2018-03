Roma, 12 mar. - Domani, alle 15, Luigi Di Maio terrà una conferenza stampa presso l'Associazione stampa estera in Italia. Sarà possibile seguire la conferenza stampa in diretta streaming sulla pagina Facebook del candidato premier M5s. Per radio e televisioni al termine della conferenza stampa sarà a disposizione la registrazione integrale audio video (da richiedersi all'Associazione stampa estera). Lo rende noto un comunicato M5s.