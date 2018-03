Ue, Alfano: allargamento a Balcani imprescindibile priorità

Roma, 12 mar. - "Le tematiche dell`allargamento e del vicinato europeo sono sempre state al centro della politica estera italiana e le nostre idee al riguardo sono in larga parte in sintonia con quelle portate avanti dal Commissario Hahn. Riteniamo l`allargamento ai Balcani occidentali un`imprescindibile priorità politica, economica e culturale, che affonda le sue radici nella nostra geografia e nella nostra storia comune". Così il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano, in occasione dell`incontro avuto oggi in Farnesina con il Commissario europeo all`Allargamento, Johannes Hahn.

"In quest`ottica, abbiamo sostenuto la nuova strategia della Commissione europea dal titolo 'Una prospettiva credibile per l'allargamento ai Balcani Occidentali', che indica la via affinché entro il 2025 i Paesi dei Balcani compiano progressi irreversibili lungo il "binario" dell`integrazione europea", ha spiegato Alfano.

"Anche sulla Politica Europea di Vicinato", ha concluso il ministro, "c`è grande sintonia di vedute con la Commissione e, grazie anche alla concomitante Presidenza italiana dell`OSCE durante il 2018, ci sono ampi spazi per agire insieme in questa area fondamentale per la nostra sicurezza: dalla crisi ucraina, ai conflitti protratti, alle sfide e alle opportunità nel Mediterraneo".