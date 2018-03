Pd, Morassut: M5s e Lega hanno incanalato spinte non colte da noi

Roma, 12 mar. - "Abbiamo vinto male le elezioni del 2006. Abbiamo perso le elezioni del 2008, ma con onore. Abbiamo, con sorpresa, 'non vinto' quelle del 2013. Abbiamo perso malissimo il 4 marzo. Brevi lampi, che non han fatto primavera, hanno interrotto questo trend negativo. Il Movimento Cinque Stelle e in parte la Lega di Salvini hanno incanalato verso derive populiste quelle spinte che noi avevamo visto per tempo ma che non abbiamo saputo accogliere e si sono poi avvalsi anche del propellente della crisi". Lo ha detto il deputato del Partito Democratico Roberto Morassut, intervenendo alla direzione nazionale in corso al Nazareno.