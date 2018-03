Usa: 2 morti per 2 pacchi bomba in pochi giorni a Austin,in Texas

New York, 12 mar. - Due attentati compiuti negli ultimi giorni con altrettanti pacchi bomba a Austin, in Texas, sarebbero collegati. È quello che credono gli investigatori, che indagano sulla bomba che oggi ha ucciso un ragazzo e ferito una donna; un ordigno simile aveva ucciso un uomo in un'altra parte della città texana, all'inizio del mese. Trattandosi di vittime afroamericane, non è escluso il movente razziale.

In entrambi i casi, i pacchi - non consegnati da un corriere - sono stati lasciati, nella notte, davanti alla porta di casa delle vittime. Oggi, è morto un ragazzo di 17 anni e una donna quarantenne è stata gravemente ferita, ma dovrebbe sopravvivere. Il 2 marzo, invece, a morire è stato un uomo di 39 anni.

Poco dopo la fine della conferenza stampa delle autorità, la polizia è stata chiamata per un'altra esplosione, ma non è stato reso noto se si sia trattato di una bomba e se la donna ferita sia afroamericana.