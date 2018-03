Pd, Fassino: bene Martina, piattaforma buon punto di partenza

Roma, 12 mar. - "L`apprezzamento per la relazione di Maurizio Martina è un fatto politicamente importante. Non dimentichiamoci che molti di noi prima della direzione si domandavano cosa sarebbe accaduto. Mi pare che con la relazione del vicesegretario sia stato fissato un obiettivo comune, quello di avviare una fase nuova per il nostro partito". Lo ha detto Piero Fassino, intervenendo alla direzione del Pd.

"Siamo di fronte ad una frattura profonda - ha aggiunto - che si è prodotta tra il campo delle forze progressiste e la società. Ora, come ha affermato Martina, abbiamo bisogno di mettere in campo una fase costituente. Va fatta una rilettura della società italiana. Serve un coraggio nuovo, innovativo, che vada oltre quello che abbiamo fatto fino a qui. La piattaforma che ci è stata proposta è un buon punto di partenza. Condivido la proposta di Martina sulla segreteria collegiale".