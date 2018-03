Roma, 12 mar. - "Bene la relazione di Martina. E' di questo che abbiamo bisogno: unità, confronto e innovazione. Servirà al Pd e aiuterà l'Italia." Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo ad una assemblea in sezione a Ponte Milvio, a Roma, in occasione della festa di ringraziamento del più giovane candidato del Partito democratico nelle liste per le elezioni regionali.