Pd, Cirinnà: bene Martina, ora vera discontinuità e collegialità

Roma, 12 mar. - "E' da apprezzare l'appello del vice segretario Martina all'unità nel Pd. Unitá che si può raggiungere solo praticando collegialità e pluralismo. Una prova positiva che va assolutamente esercitata nell'elezione dei capigruppo di Camera e Senato. La scelta deve cadere su persone autorevoli, equilibrate e, soprattutto di garanzia". Lo ha detto la senatrice del Pd Monica Cirinnà, a margine dei lavori della direzione dem.

"Non dobbiamo tornare - ammonisce - alle tragiche rotture e divisioni della 'notte delle liste'. Quella notte ha prodotto rabbia e solitudine, tristi dinamiche presenti nel Paese, che sono anche al nostro interno. Nel PD dobbiamo ricominciare a parlarci e discutere, ma dobbiamo farlo anche e soprattutto nel Paese, rivolgendoci a quei cinque milioni di elettori che non ci hanno confermato la fiducia dal 2015 ad oggi. Dimostriamo vera discontinuità, dando risposte a chi ha votato i populisti, perchè sarebbe un errore banalizzare questo voto. Un consenso che potremmo recuperare solo quando avremo risposte concrete e realizzabili per quelle richieste di stato sociale, sicurezza e legalità ".