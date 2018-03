Toti: serve rete protezione per italiani che hanno patito crisi

Genova, 12 mar. - "C'è bisogno di costruire una rete di protezione per tutti quegli italiani che in questi anni hanno sofferto molto, questo vale per i servizi sociali, per la sanità e a maggior ragione per l'edilizia pubblica". Lo ha affermato il governatore della Liguria, Giovanni Toti, a margine della cerimonia di consegna agli assegnatari di 10 alloggi di proprietà di Arte Genova a Sant'Eusebio, sulle alture del capoluogo ligure.

"Prosegue -ha sottolineato Toti- il lavoro di rilancio delle Arte liguri voluto dalla nostra giunta attraverso l'assegnazione di risorse per rinforzare la missione istituzionale dell'ente che non è solo quello di gestire il patrimonio di edilizia residenziale pubblica ma anche di sostenere le politiche abitative a favore delle fasce più deboli che vivono nei nostri territori".