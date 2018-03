Ex spia russa: May esige spiegazioni da Mosca entro domani... -2

Londra, 12 mar. - Theresa May ha detto ai deputati che esistono solo due scenari possibili in quello che ha definito un attacco "assurdo e imprudente contro il Regno Unito". Si tratta o di una "azione mirata" dello Stato russo o di una "perdita di controllo" da parte delle autorità russe preposte alla gestione del gas nervino.

In caso di assenza di una risposta "credibile" da parte di Mosca, "riterremo questa azione un uso illegale della forza da parte dello Stato russo contro il Regno Unito", ha aggiunto la Primo ministro. May ha ricordato che l'avvelenamento avviene "in un contesto evidente di aggressioni compiute dallo Stato russo", e ha menzionato il conflitto nel Donbass, l'"annessione illegale della Crimea", le violazioni "ripetute" dello spazio aereo di più Paesi europei, le campagne di cyberspionaggio, oltre al "barbaro attacco" contro Alexander Litvinenko, ex agente segreto russo avvelenato con il Polonio-210 e morto a Londra nel 2006.

Menzionando le sanzioni adottate contro dei cittadini russi dopo il caso Litvinenko, che "restano in vigore", May si è detta "pronta a prendere misure più severe".