Pd, Orlando: noi responsabili, ma qualcuno non spari su partito

Roma, 12 mar. - "Non credo che in questo partito si possa fare a meno di quel che ha rappresentato Renzi in questi anni. Ma non possiamo neanche permettere che qualcuno possa pensare che, mentre qualcuno si carica il peso di questa transizione, si defila e spara sul quartiere generale secondo una strategia inaugurata dal presidente Mao Zedong". Lo ha detto Andrea Orlando, intervenendo alla direzione del Pd.

"Non ci sono rivincite veloci - ha aggiunto - perchè la sconfitta è dura e ha presupposti sociali".