Pd, Orlando: pronto a sciogliere correnti ma discussione seria

Roma, 12 mar. - "Vogliamo dare un contributo, non vogliamo recriminare, vogliamo chiarezza non tanto sull'approdo, ma nel metodo che ci diamo. Evitiamo il fatto di ridurre tutto a un tema di contrapposizione tra leadership e correnti. Io sono disposto a superare l'attuale assetto correntizio sciogliendo l'area che ha fatto riferimento a me. Facciamolo, ma troviamo delle sedi in cui è possibile fare una discussione seria e non stereotipata". Lo ha detto Andrea Orlando, intervenendo alla direzione del Pd.

Orlando ha anche detto di capire "meno bene il residuo dell'assetto del gruppo dirigente precedente" che andrebbe superato "per dare il segno di una fase nuova".