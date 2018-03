Università, Calabria (Fi): urgenti interventi per diritto studio

Roma, 12 mar. - "Le priorità che il prossimo governo dovrà affrontare sono tante, non ultima la questione del diritto allo studio. Nei nostri atenei ci sono 7.500 studenti che hanno diritto a una borsa di studio ma non riescono ad ottenerla a causa della mancanza di fondi". Lo dichiara la deputata e leader di Forza Italia Giovani Annagrazia Calabria.

"In un Paese che è maglia nera per numero di laureati, e con un forte tasso di abbandono degli studi, non possiamo permettere che i nostri talenti non siano in condizione di completare il loro percorso formativo a causa di uno Stato inadempiente ai suoi doveri. Il merito è un valore da tutelare e rilanciare. Quando saremo al governo questo sarà un impegno prioritario di Forza Italia. I nostri giovani vanno sostenuti nella loro formazione, che va concepita come un arricchimento per tutto il Paese", conclude.