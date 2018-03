Roma, 12 mar. - "Siamo all'opposizione non per il risultato elettorale, nella Prima Repubblica c'erano partiti al governo con il 3%, ma perchè non si può realizzare in una alleanza il nostro programma e se facessimo un governo con il M5s o con la destra tradiremmo le promesse fatte agli elettori. Dopodichè attenti a evitare un Aventino istituzionale". Lo ha detto il ministro della Giustizia Andrea Orlando, intervenendo alla direzione del Pd.