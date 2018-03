Pd, Orlando: via fake news, sconfitta non per scarso impegno alcuni

Roma, 12 mar. - "Possiamo discutere tra di noi su come rifondare il partito, togliamo di mezzo le fake news: abbiamo perso perchè ci sono quelli che hanno fatto poca campagna elettorale. Se ci sono processiamoli nei circoli, ma facciamo precedere quella discussione da una lettura delle considerazioni di Antonio Gramsci sul cadornismo". Lo ha detto il ministro della Giustizia Andrea Orlando, intervenendo alla direzione del Pd.

"E - ha aggiunto - togliamo altri alibi: questo, Maurizio, è un passaggio che nella tua relazione ho compreso poco. C'è stata una discussione fisiologica, come in tutti i partiti, prima della composizione delle liste e non mi pare che ci sia stata per il manovratore l'impossibilità di agire secondo le indicazioni che erano emerse dal congresso".