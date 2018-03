Usa: pornostar vuole ridare soldi a Trump per rompere silenzio

New York, 12 mar. - Stormy Daniels vuole restituire i 130.000 dollari ricevuti dall'avvocato personale di Donald Trump per non parlare della presunta relazione avuta con l'attuale presidente statunitense tra il 2006 e il 2007, in modo da poter rompere il silenzio.

Il New York Times ha pubblicato la lettera che Michael Avenatti, l'avvocato dell'attrice pornografica, il cui vero nome è Stephanie Clifford, ha inviato al legale del presidente, Michael Cohen, con cui offre la restituzione dei soldi ricevuti dalla donna durante la campagna elettorale del 2016; l'offerta è valida fino alle 12 di domani e, in caso di risposta positiva, il bonifico sarà effettuato entro venerdì.

L'offerta di Avenatti prevede che Stormy Daniels possa "parlare apertamente e liberamente della sua precedente relazione con il presidente, usando messaggi, foto e video relativi al presidente [...] senza il timore di subire azioni legali". Il legale vuole inoltre evitare che Trump o la società attraverso cui Cohen ha pagato la donna possano bloccare la messa in onda di un'intervista registrata dalla pornostar per "60 Minutes", celebre trasmissione di approfondimento della Cbs.