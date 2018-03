Londra, 12 mar. - La Primo ministro britannica Theresa May ha detto oggi che è "molto probabile che la Russia sia responsabile" dell'avvelenamento dell'ex spia russa Sergey Skripal, in una dichiarazione ai deputati britannici.

Sottolineando che il gas nervino utilizzato contro Skripal e la figlia Julia è una sostanza "di qualità militare" sviluppata dalla Russia, May ha dato tempo fino a domani sera a Mosca per fornire spiegazioni all'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche.